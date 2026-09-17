Вакцину против Эболы в России испытали на живом вирусе

Российская вакцина против лихорадки Эбола успешно прошла предварительные испытания на живых штаммах вируса.
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