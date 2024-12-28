В Петербурге молодого террориста приговорили к восьми годам колонии

Наказание в виде заключения в колонию общего режима сроком на восемь лет назначил военный суд молодому участнику террористической организации, который расклеивал антироссийские листовки и планировал поджечь военкомат, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 28 декабря в Telegram-канале.