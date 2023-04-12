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Зеленский случайно проговорился о планах на будущее Украины

Зеленский случайно проговорился о планах на будущее Украины

Политолог Руслан Бортник – глава Украинского института политики – заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу случайно проговорился о том, каким он видит будущее страны, лидером которой является.

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