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Царьград

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Холодные батареи - положен перерасчёт. Юрист раскрыл, как вернуть свои деньги за отопление

Холодные батареи - положен перерасчёт. Юрист раскрыл, как вернуть свои деньги за отопление

У граждан есть возможность получить перерасчёт за "недостаток тепла" в квартире. Юрист объяснил, как это сделать, и кто имеет право.

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