Тарасова считает, что бесплатное обучение в школе Загитовой будет мотивировать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова о том, что одаренные фигуристы будут заниматься в школе Алины Загитовой бесплатно или на льготной основе, передает "Спорт-Экспресс".
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