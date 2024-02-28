Тарасова считает, что бесплатное обучение в школе Загитовой будет мотивировать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова о том, что одаренные фигуристы будут заниматься в школе Алины Загитовой бесплатно или на льготной основе, передает "Спорт-Экспресс".