Сила в правде — и в тылу, и на фронте

Все громче звучат требования признать ошибки в ходе подготовки и проведения специальной военной операции, наказать виновных в поражениях на фронте, устроить чистку генералов — и, вообще, «начать уже говорить правду, какой бы горькой она не была».
Все громче звучат требования признать ошибки в ходе подготовки и проведения специальной военной операции, наказать виновных в поражениях на фронте, устроить чистку генералов — и, вообще, «начать уже говорить правду, какой бы горькой она не была».
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