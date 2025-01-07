В Германии неизвестный открыл стрельбу, есть раненый и погибшие

В немецком городе Бад-Фридрихсхалль на одном из предприятий неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего двое человек были убиты, а один тяжело ранен, сообщило 7 января полицейское управление земли Баден-Вюртемберг.