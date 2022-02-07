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Боррель заявил, что Россия в последние годы значительно повысила устойчивость к санкциям

Боррель заявил, что Россия в последние годы значительно повысила устойчивость к санкциям

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что РФ сделала гораздо больше для повышения устойчивости к санкциям, чем ЕС для повышения способности перенести перебои с поставками газа.

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