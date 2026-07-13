Польша попросила США разметить военную базу на западе страны

Замминистра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Варшава предложила США разместить постоянную военную базу в Велькопольше или Нижней Силезии для укрепления обороноспособности и обеспечения возможной поддержки НАТО в будущем.
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