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Царьград

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Польша попросила США разметить военную базу на западе страны

Польша попросила США разметить военную базу на западе страны

Замминистра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Варшава предложила США разместить постоянную военную базу в Велькопольше или Нижней Силезии для укрепления обороноспособности и обеспечения возможной поддержки НАТО в будущем.

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