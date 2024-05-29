ВГНКИ разработал ДНК-тесты для выявления наследственных заболеваний собак

Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора) разработал 5 ДНК-тестов для диагностики наследственного заболевания – болезни Виллебранда – у собак.
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