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Военный эксперт рассказал, какие беспилотники используют ВСУ для атак на российские города

Военный эксперт рассказал, какие беспилотники используют ВСУ для атак на российские города

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Атака ВСУ на российские города, проведенная в ночь с 13 на 14 января, может быть самой масштабной с начала спецоперации, считает основатель учебного центра БПЛА, член-корреспондент Российской академии Максим Кондратьев.

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