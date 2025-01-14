Военный эксперт рассказал, какие беспилотники используют ВСУ для атак на российские города

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Атака ВСУ на российские города, проведенная в ночь с 13 на 14 января, может быть самой масштабной с начала спецоперации, считает основатель учебного центра БПЛА, член-корреспондент Российской академии Максим Кондратьев.