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В Республике Алтай отремонтировали около 20 км покрытия Чуйского тракта

В Республике Алтай отремонтировали около 20 км покрытия Чуйского тракта

Специалисты устранили дефекты покрытия, заменили верхние слои асфальтобетона, нанесли разметку и привели в порядок обочины В Республике Алтай в 2026 году отремонтировали около 20 километров федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт".

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