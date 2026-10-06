В Республике Алтай отремонтировали около 20 км покрытия Чуйского тракта

Специалисты устранили дефекты покрытия, заменили верхние слои асфальтобетона, нанесли разметку и привели в порядок обочины В Республике Алтай в 2026 году отремонтировали около 20 километров федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт".
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