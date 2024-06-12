Москва и Анкара, наконец, выявили точки соприкосновения по Украине

После встречи руководителя турецкого дипломатического ведомства Хакана Фидана с российским лидером Владимиром Путиным, его следующим шагом будет участие в запланированной на 15–16 июня конференции о ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии.
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