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Москва и Анкара, наконец, выявили точки соприкосновения по Украине

После встречи руководителя турецкого дипломатического ведомства Хакана Фидана с российским лидером Владимиром Путиным, его следующим шагом будет участие в запланированной на 15–16 июня конференции о ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии.

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