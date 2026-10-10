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Регионы России

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Иннал Тасоев вышел в финал чемпионата мира по дзюдо в Баку

Иннал Тасоев вышел в финал чемпионата мира по дзюдо в Баку

Российский дзюдоист Иннал Тасоев вышел в финал чемпионата мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг, который проходит в Баку с 4 по 11 октября 2026 года.

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