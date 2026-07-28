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Впервые в истории самолет преодолел 23 тыс. километров без дозаправок: уникальный Airbus A350-1000ULR находился в воздухе больше суток

Впервые в истории самолет преодолел 23 тыс. километров без дозаправок: уникальный Airbus A350-1000ULR находился в воздухе больше суток

Во время рекордного перелета авиалайнером посменно управляли три экипажаAirbus A350-1000ULR установил новый рекорд дальности для двухдвигательных самолетов: авиалайнер выполнил беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна во французскую Тулузу.

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