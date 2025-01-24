Председателю СК России представят доклад по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городе Дмитрове

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело в отношении педагога одного из общеобразовательных учреждений города Дмитрова, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней школьницы.
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