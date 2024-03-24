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Мокаев − о встрече Джонса и Аспиналла: «Джон понял, что Том опасен»

«Я всегда смотрю на язык тела. В момент, когда Аспиналл положил руку на плечо Джонса, Джон понял, что Том опасен.

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