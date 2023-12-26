Иран пригрозил Израилю ответными мерами на убийство советника КСИР в Сирии

Тегеран расценивает как акт израильского терроризма со стороны смерть Сейеда Рази Мусави, советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии, поэтому оставляет за собой право на ответные меры в отношении Тель-Авива.
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