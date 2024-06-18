Пять советов для помощи питомцам в жару от ветврача из Головинского

Меняйте воду почаще От летнего зноя страдают не только люди, но и их четвероногие друзья. О том, как помочь питомцу комфортно пережить жару, рассказала Ольга Петина — ведущий ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Северного и Северо-Западного округов Москвы, которая находится во 2-м Лихачёвском переулке.