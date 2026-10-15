Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова участвовать в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе, но пока не получала предложений по проекту транспортного маршрута имени Дональда Трампа.
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