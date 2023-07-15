Россия. Сочи. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина на Музыкальном фестивале "Бархатный сезон" в отеле "Жемчужина".
Ирина Роднина публично размазала Трусову
Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Уважаю Ирину Роднину за её позицию, за отношение к спорту, к Родине. А наши спортсмены как дешёвые девки на понели, торгуют гражданством как пиз... Родины у них нет, не любят они Россию, если так легко меняют гражданство. Если я люблю свою Родину, так я лучше буду голодная и нищая, чем буду Иудой.
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