Ирина Роднина публично размазала Трусову

СГ

Светлана Грушкина

Уважаю Ирину Роднину за её позицию, за отношение к спорту, к Родине. А наши спортсмены как дешёвые девки на понели, торгуют гражданством как пиз... Родины у них нет, не любят они Россию, если так легко меняют гражданство. Если я люблю свою Родину, так я лучше буду голодная и нищая, чем буду Иудой.