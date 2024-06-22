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Рогов: киевский режим может готовить новую попытку захвата ЗАЭС

Рогов: киевский режим может готовить новую попытку захвата ЗАЭС

Киевский режим может готовить новую попытку захвата Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

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