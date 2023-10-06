Валерия Кошечкина: Формируется план капремонта домов Братска на 2024 год

Актуальные вопросы капремонта многоквартирных домов обсудили в администрации Братска. В совещании приняли участие заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Дмитрий Касьяненко, и.
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