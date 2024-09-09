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Военкор Котенок вступил в спор с Алаудиновым по поводу драки в Анапе

После резонансного конфликта в Анапе между туристами и уроженцами Чечни командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выступил в защиту своих земляков, указав на неправомерность задержания участников драки.

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