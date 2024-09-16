Как засадить всю Молдову лесом

Президент Молдовы Майя Санду хочет посадить в стране много леса и предложила очень красивую программу, но пока в республике сажается в два раза меньше леса, чем в озвученном плане и вырезается в два раза больше, чем сажается.
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