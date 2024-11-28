Стало известно о начале боев в районе реки Оскол

Штурмовые группы Вооруженных сил России в Харьковской области форсировали Оскол и создали опорный пункт на правом берегу реки, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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