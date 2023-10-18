Украину продали год назад. И покупатель известен. Сенсацию выдал Роберт Кеннеди-младший, заявив, что на самом деле миром владеет лишь одна компания, создающая иллюзию, что их несколько и они конкурируют между собой.
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