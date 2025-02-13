Кто сыграет Штирлица в новом сериале

Сериал по произведениям Юлиана Семенова снимает компания, создавшая 10 телефильмов «Поединки». Герои — наши вполне реальные разведчики Абель, Ботян, Вартанян, Козлов… Рейтинги Первого канала были тогда заоблачными.
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