Украина атаковала Россию 90 дронами и ракетой "Нептун-МД". Основной удар приняли Азовское море и Кубань

Украина атаковала Россию 90 дронами и ракетой "Нептун-МД". Основной удар приняли Азовское море и КубаньМинобороны России сообщает: в ночь на 17 февраля наши средства ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников.