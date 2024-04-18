Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад поставить Украине системы ПВО «прямо сейчас»

КАПРИ, 18 апреля, ФедералПресс. Вопрос предоставления Украине большего числа систем ПВО является срочным и должен решиться как можно быстрее, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав МИД G7 на итальянском острове Капри.
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