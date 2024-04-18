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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад поставить Украине системы ПВО «прямо сейчас»

Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад поставить Украине системы ПВО «прямо сейчас»

КАПРИ, 18 апреля, ФедералПресс. Вопрос предоставления Украине большего числа систем ПВО является срочным и должен решиться как можно быстрее, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече глав МИД G7 на итальянском острове Капри.

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