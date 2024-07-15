Роспотребнадзор выявил 440 нарушений при розничной продаже товаров в Тульской области

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в ходе мониторинга безопасности в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ) в первом полугодии 2024 года выявлено 440 объектов розничной торговли, допустивших нарушения при реализации продукции.
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