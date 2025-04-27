Политик Франции требует отставки Макрона после инцидента с Трампом в Ватикане

Французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал Эммануэля Макрона уйти в отставку после унизительного инцидента в Ватикане с Дональдом Трампом, где президент США пренебрег присутствием Макрона на встрече с Владимиром Зеленским.
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