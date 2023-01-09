Жительница Сахалина одним ударом расправилась с собутыльником в пылу пьяной ссоры

Пьяная ссора обернулась гибелью 67-летнего жителя Холмского района Сахалинской области. С мужчиной расправилась его собутыльница, ударив жертву тяжелым тупым предметом, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Пьяная ссора обернулась гибелью 67-летнего жителя Холмского района Сахалинской области. С мужчиной расправилась его собутыльница, ударив жертву тяжелым тупым предметом, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
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