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Жительница Сахалина одним ударом расправилась с собутыльником в пылу пьяной ссоры

Жительница Сахалина одним ударом расправилась с собутыльником в пылу пьяной ссоры

Пьяная ссора обернулась гибелью 67-летнего жителя Холмского района Сахалинской области. С мужчиной расправилась его собутыльница, ударив жертву тяжелым тупым предметом, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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