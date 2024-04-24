Патрушев провёл переговоры с представителем Минобороны Камбоджи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и координатор диалогового партнерства Россия — АСЕАН, заместитель гендиректора генерального департамента разведки и контрразведки Минобороны Камбоджи Дуонг Уддам в Санкт-Петербурге провели встречу в формате Россия — АСЕАН.
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