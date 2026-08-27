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Комплекс фотофиксации нарушений на парковках начал работать в Ижевске

Комплекс фотофиксации нарушений на парковках начал работать в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начал работать комплекс фотофиксации нарушений правил парковки. Как сообщила пресс-служба Госсовета Удмуртии, об этом рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Дмитрий Городилов на совещании президиума ГС УР по вопросу дорожной безопасности.

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