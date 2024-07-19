«Отрицательные»: что не так с людьми с такой кровью

Считается, что 85% населения планеты обладает положительным резус-фактором. Чем же отличаются люди с отрицательным резус-фактором? Отрицательный резус Резус-фактором называют антиген, вызвавший иммунизацию.
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