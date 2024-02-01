Современное искусство заставило посетителя выставки на ВДНХ попробовать на вкус часть картины

Рыба на раме картины оказалась не съедобной.Современное искусство заставило посетителя выставки на ВДНХ попробовать на вкус часть экспоната, но рыба на раме картины оказалась не съедобной, сообщает тг-канал Московские новости.
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