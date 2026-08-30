«Балтика» разгромила «Родину». На победу в три мяча букмекеры давали 8%

«Родина» на своем поле проиграла «Балтике» (0:3) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ. В составе «Балтики» отличились Айман Мурид, Чинонсо Оффор и Максим Петров.
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