Поджегший Коран жалуется на избиение со стороны сына Кадырова

Уя Уфимцев я Да убить урода за это надо! Чтобы у остальных руки не чесались... Если мака-пака не воспитали урода, только страхом можно мерзавца ... к миропорядку принудить. как то так

И тут не скажу Не скажу Не оправдываю идиота, но чувства нормальных русских людей, осквернять можно?