В Чечне проверят жалобу на избиение в СИЗО со стороны 15-летнего сына КадыроваНикита Журавель Уполномоченный по правам человека по Чечне Солтаев проверит ситуацию с якобы избиением арестованного за сожжение Корана 19-летнего Журавеля.
Поджегший Коран жалуется на избиение со стороны сына Кадырова
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Да убить урода за это надо! Чтобы у остальных руки не чесались... Если мака-пака не воспитали урода, только страхом можно мерзавца ... к миропорядку принудить. как то так
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6 час.
И тут не скажу Не скажу
Не оправдываю идиота, но чувства нормальных русских людей, осквернять можно?
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4 час.
Nikolia Vovchenko
Ух,ты...А,сколько недель думало это существо,чтобы сделать такое заявление после беседы с Рамзаном Кадыровым или быть может кто то подсказал сопоставить саму беседу и якобы с избиением младшим Кадыровым...А,потом выяснится,что этот поджигатель споткнулся совсем в другом месте
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3 час.
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