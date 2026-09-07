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Журнал «Профиль»

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АдГ получит 39 мандатов из 83 в ландтаге земли Саксония-Анхальт

Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

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