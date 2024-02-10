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Новейшая российская ракета «Циркон» — «убийца авианосцев». Что это такое и били ли ей по Киеву

Автор фото, МИНОБОРОНЫ РФ О статье Автор, Сергей Морфинов Должность, Для Украинской службы Би-би-си Комбинированный российский авиаудар по Украине 7 февраля, кроме разрушения гражданских объектов и жертв, оставил вопрос о том, действительно ли российские войска впервые использовали против украинской столицы свою новейшую ракету «Циркон».

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