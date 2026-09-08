11 продуктов из СССР, которые исчезли вместе с эпохой: от пасты «Океан» до «Солнцедара»

Советская еда никогда не была просто едой. За брикетом замороженного криля, банкой рыбного паштета или плиткой прессованного чая стояла целая государственная философия: ГОСТ, плановая экономика и уверенность в том, что наука способна накормить и напоить миллионы.
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