Генералы из Франции и ФРГ хорошего не посоветуют, но киевской хунте этого и не надо Радомир Маркуш Фото: AP/TASS Медийный укровояка «Мучной» радостно сообщил о масштабной переброске сил ВСУ на горящее Дружковское направление, прямо намекнув на то, что новый главком Драпатый включил режим «волшебника» и буквально из ниоткуда достал тысячи необученных и неслаженных захисников.