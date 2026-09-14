Лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля 2026 года по версии кинокритиков

В сентябре 2026 года прошёл 83-й Международный кинофестиваль в Венеции, который не отличился большим количеством громких премьер, однако привлёк внимание специалистов и зрителей рядом интересных фильмов.
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