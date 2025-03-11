Макрон обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Молдове

Президент Франции обвинил Россию во вмешательстве в дела Молдавии. Эммануэль Макрон на встрече с Майей Санду заявил, что Москва, якобы, пытается дестабилизировать ситуацию в стране и для этого даже прибегла к энергетическому шантажу.
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