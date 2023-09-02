Ложь о 46% запорожских учеников, желающих учиться на украинском

У меня дядька жил в Харькове. Преподаватель техникума, специальность точно не назову, но готовили техников по ремонту авто. Так вот, он жаловался, что их заставляют читать спец. предметы на мове. И это - середина 90-х. Выкручивались как-то, но скандалы из-за патриотически двинутых студентов случались регулярно. Еще раз: русский Харьков, середина 90-х.

ВЧ

Владимир Чернявский

На суржике "балакають" казаки на Кубани и "хохлы" в хуторах на Дону, чистую мову не понимают, а казаки "гутарють" совсем не на чистом русском. Признано, что на чистом русском разговаривает Дальний Восток, во всех других регионах свои диалекты. Я, когда приехал из Ростова-на-Дону, разговаривал так, что все думали будто я только что "откинулся".))