Моя добрая знакомая, журналистка Светлана Пикта, специально поехала в регион, чтобы разобраться во взорвавшей пару дней назад общество новости про освобожденное Запорожье: "Ждуны! Лишить пособий! А они вообще русский изучают??" Новость о 46% алчущих и жаждущих украинского взорвала интернет.
Ложь о 46% запорожских учеников, желающих учиться на украинском
Комментарии
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Кирилл Вонмигласов
У меня дядька жил в Харькове. Преподаватель техникума, специальность точно не назову, но готовили техников по ремонту авто. Так вот, он жаловался, что их заставляют читать спец. предметы на мове. И это - середина 90-х. Выкручивались как-то, но скандалы из-за патриотически двинутых студентов случались регулярно. Еще раз: русский Харьков, середина 90-х.
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50 мин.
Олег Голубев
Русскость становится чертой характера, типом человека. Национальность уходит.
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47 мин.
ВЧ
Владимир Чернявский
На суржике "балакають" казаки на Кубани и "хохлы" в хуторах на Дону, чистую мову не понимают, а казаки "гутарють" совсем не на чистом русском. Признано, что на чистом русском разговаривает Дальний Восток, во всех других регионах свои диалекты. Я, когда приехал из Ростова-на-Дону, разговаривал так, что все думали будто я только что "откинулся".))
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8 мин.
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