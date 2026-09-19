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Царьград

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Макаров: данные о явке совпадают с цифрами наблюдателей

Макаров: данные о явке совпадают с цифрами наблюдателей

Руководитель Центра общественного наблюдения Андрей Макаров в ходе брифинга 19 сентября заявил, что сведения о явке, поступающие с участков, не расходятся с данными общественных наблюдателей.

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