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Аргументы и Факты

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Назван самый быстрый способ завершения конфликта на Украине

Назван самый быстрый способ завершения конфликта на Украине

ВСУ не смогут наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, если США лишат их работы Starlink и помощи своих специалистов в наведении, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.

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