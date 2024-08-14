Результаты опроса Noi.md: Как вы поступите в случае республиканского референдума по евроинтеграции Республики Молдова?

Редакция Noi.md призвала своих читателей как на сайте, так и в Viber, принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Как вы поступите в случае республиканского референдума по евроинтеграции Республики Молдова? По результатам опроса, 67,7% респондентов заявляют, что примут участие в референдуме, но проголосуют против внесения поправок в Конституцию; 20,3% говорят, что будут у .