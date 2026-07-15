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Царьград

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Почему Россия не ликвидирует Зеленского: Ответ депутата Журавлёва обескураживает

Почему Россия не ликвидирует Зеленского: Ответ депутата Журавлёва обескураживает

В Госдуме прозвучал прямой и неожиданно жёсткий ответ на вопрос, который многие задают с самого начала СВО: почему до сих пор не устранён Владимир Зеленский?Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Царьградом не стал скрывать недоумения.

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Комментарии
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Олег Тимошенко
Действительно почему?
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